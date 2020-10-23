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Факты / Мир

Дистанционное обучение и запрет спортивных соревнований: Бельгия усилила карантин

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что в стране с 23 октября по 19 ноября будут действовать новые карантинные ограничения. Такое решение власти приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации относительно коронавируса.

По новым правилам, соревнования профессиональных видов спорта теперь будут проходить на пустых площадках. Любительские запрещены для участников старше 18 лет.

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В университетах лишь 20% студентов будут допущены к обучению на месте, остальные будут учиться дистанционно. Половина первокурсников смогут приходить на лекции лично.

Кроме того, закрываются развлекательные парки, магазины и парикмахерские будут открытыми. К культурным мероприятиям не будут допускать более 200 зрителей.

С 26 октября несрочные операции в больницах будут отменены для увеличения мест для больных коронавирусом.

В Бельгии зарегистрировали 930 случаев коронавируса на 100 тыс. населения, что является вторым худшим показателем в Европе после Чехии.

Карантин в Бельгии

Недавно Бельгия уже усиливала карантин с 19 октября из-за стремительного распространения коронавируса в Европе. Тогда власти ввели комендантский час и запретили покидать свои дома с полуночи до 5.00.

Кроме того, граждане страны могли иметь только один контакт за пределами своего жилища. Всех по возможности должны были перевести на удаленную работу.

Источник: Politico

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