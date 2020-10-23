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Факты / Мир

Главу Минздрава Чехии сняли в ресторане без маски, ему грозит отставка

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявил, что уволит министра здравоохранения страны, если тот не уйдет в отставку после сообщения СМИ о том, что он нарушил строгие правительственные ограничения и посетил пражский ресторан.

Роман Примула подвергся критике после того, как в среду был сфотографирован выходящим из ресторана в Праге, который должен был быть закрыт в соответствии с новыми карантинными правилами.

Чешская газета Blesk сообщила, что политик также не надевал маску, садясь в машину с водителем.

— Ошибка министра Примулы непростительна, — написал в пятницу Бабиш в Twitter.

В интервью чешскому еженедельнику Respekt министр здравоохранения объяснил, что его пригласили на встречу, и он только прошел через ресторан в помещения Вышеградского капитула.

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В Чехии усилили карантин

В Чехии активно растет количество инфицированных коронавирусом, из-за чего с 21 октября власти усилили карантин в стране.

Всем магазинам и ресторанам, за исключением магазинов продовольственных товаров и аптек, запретили работу.

На фоне ситуации с распространением коронавируса мэр Праги Зденек Гржиб принял решение пойти работать волонтером в одну из больниц города.

Источник: Euronews

Фото: скриншот

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