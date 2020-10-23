Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Словакии ввели комендантский час.

Ограничения будут действовать с 24 октября по 1 ноября.

Гражданам страны запретили без лишней надобности покидать дома, исключения — поездки на работу, для сопровождения ребенка в школу, для ухода за родственником, в аптеку, к врачу или для прогулки с собакой.

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Кроме того, с 26 октября по 27 ноября школьников отправили на карантин. Обучение в школах будет проходить лишь для учеников первой ступени начальной школы, малышам также разрешили посещать детсады.

Карантин в Европе

С середины октября ряд европейских стран ужесточили карантин.

Среди них — Италия, Испания, Франция, Германия, Бельгия, Швейцария, Болгария, Чехия, Польша.

В Словакии заявляли о возможности введения полного локдауна из-за ситуации с коронавирусом. Подробнее о карантине в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Mynovohrad