Лукашенко обвинил протестующих в росте случаев Covid-19 в Беларуси

Рост количества больных коронавирус в Беларуси является одним из последствий протестов, которые продолжаются в стране более двух месяцев.

Об этом во время общения с журналистами заявил Александр Лукашенко.

— Если бы мы не таскались с этими “протестунами” по всему Минску, у нас была бы совсем другая ситуация. Минск дает половину всех больных, а в первую волну — только 25-30%. Потому что больше всего мы таскаемся с ними (протестующими — Ред.) именно в Минске, — заявил политик.

Лукашенко отметил, что Беларусь не “подверглась коронавирусному психозу”, однако пообещал провакцинировать всех граждан после изобретения вакцины против Covid-19.

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По данным платформы Worldometers, по состоянию на 23 октября в Беларуси зарегистрировано 91 167 случаев коронавируса.

Выздоровели от Covid-19 более 82 тыс. белорусов, что составляет более 90% от общего количества выявленных случаев.

С начала пандемии Беларусь не вводила карантин.

Протесты в Беларуси

Осенью началась новая фаза протестов в Беларуси, однако ОМОН продолжает применять жесткие меры во время разгона.

Специалисты убеждены, что вскоре акции перестанут быть мирными.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко: если он не покинет свой пост до 25 октября, страну охватит общенациональная забастовка.

Источник: Белта