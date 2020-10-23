Впереди трудные месяцы: ВОЗ призывает страны готовиться к обострению ситуации с Covid-19

Ряд стран мира находятся на кризисной пределы из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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— Из-за резкого роста случаев коронавируса многие страны находятся на опасной траектории. Предупреждаем о тяжелых месяца впереди, — заявил Тедрос Гебрейесус.

Он отметил, что тысячи больниц перестают принимать больных с Covid-19 из-за кризиса койко-мест, подчеркнув, что это — “еще только октябрь”.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, коронавирус в мире подтвердили у более 41,9 млн человек.

В первую пятерку вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Испания.

К концу года специалисты прогнозируют рост числа случаев за сутки до 1 млн.