Протесты в Нигерии: силовики расстреляли более 50 митингующих

Из-за протестов в Нигерии в столице Лагосе возросло количество убитых в ходе открытия огня военными по митингующим.

По данным правоохранителей, речь идет о более 50 убитых. По данным правительства, показатель ниже.

Правозащитная группа Amnesty International и власти Нигерии расходятся во мнениях относительно количества убитых людей.

Amnesty International заявляет о по меньшей мере 56 участниках, погибших во время протестов и столкновении с силовиками, из них 38 погибли 20 октября, 12 — во время открытия огня по безоружным протестующим на воротах Лекки.

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Власти признали некоторые жертвы, но занижают цифры, армия вообще отрицает обстрел протестующих.

Тысячи нигерийцев недавно прошли маршем по улицам с требованием распустить полицейское подразделение под названием SARS из-за обвинений в пытках и убийствах граждан.

Президент Мухаммад Бухари распустил группу через несколько дней после протестов, однако демонстрации продолжались. Протестующие расширили свои требования и включили в них реформу полиции.

После того, как протесты переросли в насилие, власть Лагоса отреагировала на это введением 24-часовой комендантский час.

Нападения в Нигерии

12 октября группа неустановленных вооруженных лиц совершила атаки на севере Нигерии на два села в штате Кадуна. В результате чего 12 человек погибли, еще несколько получили ранения.

Как рассказали очевидцы, множество боевиков, вооруженных современным оружием, в пятницу вторглись в село Кидандан, убив трех местных жителей и ранив еще четверых.

Источник: Голос Америки