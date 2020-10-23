Путин ждет выборы в Молдове: введет ли Россия войска в Беларусь

Россия может использовать свою армию, если ситуация в Беларуси пойдет не по плану президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Сейчас российский лидер ждет результаты выборов в Молдове, которые состоятся 1 ноября, чтобы сделать свои следующие шаги, добавил Данилов.

— Считаю, что они могут ввести свои войска на территорию Беларуси, — сказал секретарь СНБО.

Украина, Литва и Польша также должны быть готовы к тому, что в ситуацию в соседней стране могут вмешаться российские военные, отметил Данилов.

По его словам, Кремль работает над возвращением Украины, Беларуси и других государств под влияние России после событий 1991 года, когда наше государство обрела независимость.

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Путин готов ввести войска

Владимир Путин в сентябре заявил, что Кремль готов предоставить военную или другую помощь правоохранительных органов непризнанному ЕС, США и Украиной президенту Беларуси Александру Лукашенко, но добавил, что ситуация пока этого не требует.

Путин пригрозил, что пошлет подкрепление Лукашенко, если противостояние во время протестов в Беларуси обострится.

— Лукашенко просил меня сформировать определенный резерв сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы также договорились, что они не будут использоваться, если ситуация не выйдет из-под контроля, — сказал Путин.

Источник: Киевский форум по безопасности

Фото: Кремль