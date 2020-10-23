В США уже есть вакцина против коронавируса, о ее готовности страна объявит в течение нескольких недель.
Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время финальных дебатов с оппонентом Джо Байденом 22 октября.
— У нас сильная экономика, медицина, у нас есть все ресурсы, чтобы победить пандемию, — отметил Дональд Трамп.
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После того, как о готовности вакцины объявят официально, вещество сразу же начнут распространять, добавил Трамп.
Вакцина против коронавируса
С начала пандемии передовые страны мира стали разрабатывать спасительную вакцину против коронавируса.
В США заявляли о готовности представить вещество осенью, делал успехи в этом направлении Китай. О создании первой вакцины заявили и в РФ, однако вещество вызывает сомнение у мировых специалистов.
В Минздраве Украины назвали предварительную стоимость вакцины против коронавируса — около $40 за дозу.