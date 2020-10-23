PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Трамп рассказал, когда в США появится вакцина против коронавируса

В США уже есть вакцина против коронавируса, о ее готовности страна объявит в течение нескольких недель.

Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время финальных дебатов с оппонентом Джо Байденом 22 октября.

— У нас сильная экономика, медицина, у нас есть все ресурсы, чтобы победить пандемию, — отметил Дональд Трамп.

Читайте: Украинская вакцина от Covid-19 обойдется бюджету в 100-150 млн грн

После того, как о готовности вакцины объявят официально, вещество сразу же начнут распространять, добавил Трамп.

Вакцина против коронавируса

С начала пандемии передовые страны мира стали разрабатывать спасительную вакцину против коронавируса.

В США заявляли о готовности представить вещество осенью, делал успехи в этом направлении Китай. О создании первой вакцины заявили и в РФ, однако вещество вызывает сомнение у мировых специалистов.

В Минздраве Украины назвали предварительную стоимость вакцины против коронавируса — около $40 за дозу.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка