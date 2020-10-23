Президент США Дональд Трамп заявил, что во время нахождения у власти его оппонента, представителя Демократической партии Джо Байдена Россия аннексировала Крым.

Этот тезис он озвучил во время финального тура дебатов между кандидатами на пост главы государства на выборах 2020.

— Именно при нем (при Байдене, — Ред.) Россия забрала себе часть Украины, — отметил Дональд Трамп.

Читайте: Трамп рассказал, когда в США появится вакцина против коронавируса

Тема Украины также всплывала во время дебатов в контексте обвинений Трампом Байдена в его связи с делами сына, который замешан в скандале с украинской компанией Burisma.

Дебаты Трампа и Байдена

Финальные дебаты между Трампом и Байденом состоялись в США.

Эта встреча прошла более спокойно, чем первая. Кандидатам отключали микрофоны, чтобы они не перебивали друг друга.

Однако все равно без взаимных обвинений не обошлось, кандидаты не упускали момента напомнить друг другу о недоработках и скандальных историях.