Сейм Польши принял закон, отменяющий уголовную ответственность для врачей, которые допустят непреднамеренная ошибка при лечении пациентов с коронавирусом.

Решение поддержали 423 депутата, против были 11, 9 воздержались.

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— Поправка предусматривает, что если врач, что лечит пациента с коронавирусом, осуществляет непреднамеренную врачебную ошибку, но это не приводит к тяжелым последствиям для пациента, его не будут наказывать, — говорится в сообщении.

В новом законе также предусмотрены меры по повышению зарплат медикам, и возможность набирать иностранцев в местные больницы.

На следующей неделе закон будет рассмотрен верхней палатой парламента, после чего отправится на подпись президента.

Сегодня в Польше выявлено 214 тыс. больных коронавирусом, 4 тыс. человек умерли, более 102 тыс. выздоровели.

Медикам выплатят двойную зарплату

Весь персонал, работающий с больными Covid-19 пациентами, получит двойную зарплату.

В связи с резким ростом числа зараженных коронавирусом на национальном стадионе в Варшаве откроют временный госпиталь.

Источник: money.pl