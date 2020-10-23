У Путина нет основы для создания великого государства — Фукуяма

У президента России Владимира Путина нет сильной основы, на которой можно сформировать статус великого государства.

Об этом заявил профессор Стэнфордского университета, философ Фрэнсис Фукуяма во время Киевского форума по безопасности.

— Модернизация российской экономики провалилась. Она не может быть конкурентоспособной, потому что продолжает слишком сильно зависеть от полезных ископаемых и цен на электроэнергию, — отметил он.

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В то же время философ добавил, что Владимиру Путину пришлось пойти на большой риск, чтобы превратить слабость своих позиций в преимущество. Об этом свидетельствуют его вторжения в Грузию и Украину и направление сил в Венесуелу.

Такие действия помогли укрепить позиции России как арбитра, от которого зависит развитие ситуации в отдельных регионах. Но это также наложило на РФ высокую цену международной изоляции и санкций западных государств.

Также Фрэнсис Фукуяма добавил, что усиление позиций таких авторитарных государств, как Россия и Китай, грозит демократиям всего мира.

Признаком того, что Путин теряет свое влияние, могут быть последние события в бывших республиках СССР — Беларуси, Нагорном Карабахе и Кыргызстане, которые дольше всего находятся в ореоле Кремля.

Поэтому именно протесты в Беларуси, Кыргызстане и война за Нагорный Карабах уже начинают указывать на шаткость позиций Кремля.