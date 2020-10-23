Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило использовать противовирусный препарат Ремдесивир для лечения пациентов с Covid-19.

Эти лекарства начали использовать еще в мае 2020 года, однако с пометкой “на экстренный случай”.

Теперь Управление по санитарному надзору признало Ремдесивир безопасным и эффективным для лечения больных.

Согласно результатам исследования Национального института здравоохранения США, Ремдесивир в среднем сокращает время выздоровления на пять дней — с 15 до 10.

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Ремдесивир

Противовирусный препарат Ремдесивир снижает смертность и сокращает время до выздоровления у пациентов, больных коронавирус.

В исследовании ученых из США приняли участие более 1 062 пациентов с признаками инфекции нижних дыхательных путей. Все, кто получал препарат, начали чувствовать себя лучше и выздоровели быстрее.