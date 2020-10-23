В Соединенных штатах Америки разработали концепцию маски, которая сможет не только защищать от коронавируса, но и убивать его. Маска будет пропускать воздух, которым дышит человек через тонкую сетку, нагретую до 90°.

Концепция разработана Масачусенским технологическим институтом в США. Фильтр из нагретой сетки будет уничтожать частицы вируса, таким образом человек будет вдыхать чистый воздух. Устройство будет покрывать изолирующий неопрен, который будет защищать лицо от температуры.

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Команда исследователей создала так называемый реактор обратного потока. Во время вдоха и выдоха, воздух с частицами вируса реверсирует много раз через фильтр. Воздух входит и выходит за пределы маски возле ушей.











В США изобрели маску, которая убивает коронавирус / 3 фотографии

Это изобретение против коронавируса на батарейках, поэтому будет стоить дороже чем обычная маска. Исследователи уверяют, что это устройство идеально подошло бы для периода обострения болезни, особенно для медицинских учреждений. Маски не нужно утилизировать после использования.

— Мы показываем, что можно носить на лице что-то не слишком громоздкое и оно на самом деле может позволить вам дышать медико-стерильным воздухом, — сказал профессор Страно.

Исследователи подали заявку на патент на дизайн маски. Сейчас они конструируют прототипы для проведения физических испытаний.

Странные изобретения против коронавируса

За время пандемии в мире начали создавать странные и неэффективные изобретения против коронавируса.

Компания Modern Foods запустила в продажу хлеб, который якобы повышает иммунитет благодаря своим компонентам. Однако его быстро убрали с прилавков магазинов, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Фото: Dreamstime, MIT