По состоянию на 23 октября в мире подтвердили более 41,9 млн случаев коронавируса.

За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1,1 млн человек.

Преодолеть болезнь удалось более 31,1 млн жителям планеты.

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Где больше всего случаев коронавируса

США — 8 661 651;

Индия — 7 759 640;

Бразилия — 5 332 634;

Россия — 1 463 306;

Испания — 1 090 521.

Страны, где больше всего летальных случаев

США — 228 381;

Бразилия — 155 962 ;

Индия — 117 336;

Мексика — 87 894;

Великобритания — 44 347.

Лидеры по количеству тех, кто выздоровел

Индия — 6 946 325;

США — 5 655 301;

Бразилия — 4 785 297 ;

Россия — 1 107 988

Колумбия — 893 712.

Украина занимает в этом антирейтинге 24 место, последние месяцы она находилась на 25.

Карантин в мире

Из-за ухудшения эпидситуации ряд европейских стран усилили карантин, среди них — Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия, Германия, Бельгия, Швейцария. Последней к этому списку присоединилась Польша — там также ужесточают меры.

Коронавирус в мире 22 октября

По статистике коронавируса в мире 22 октября, на планете более 41,1 млн подтвержденных случаев.

Умерли от осложнений более 1,1 млн пациентов.

Выздоровели более 28 млн людей.