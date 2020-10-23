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Факты / Мир

Украина поднялась на 24 место: коронавирус в мире 23 октября

По состоянию на 23 октября в мире подтвердили более 41,9 млн случаев коронавируса.

За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1,1 млн человек.

Преодолеть болезнь удалось более 31,1 млн жителям планеты.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего случаев коронавируса

  • США — 8 661 651;
  • Индия — 7 759 640;
  • Бразилия — 5 332 634;
  • Россия — 1 463 306;
  • Испания — 1 090 521.

Страны, где больше всего летальных случаев

  • США — 228 381;
  • Бразилия — 155 962 ;
  • Индия — 117 336;
  • Мексика — 87 894;
  • Великобритания — 44 347.

Лидеры по количеству тех, кто выздоровел

  • Индия — 6 946 325;
  • США — 5 655 301;
  • Бразилия — 4 785 297 ;
  • Россия — 1 107 988
  • Колумбия — 893 712.

Украина занимает в этом антирейтинге 24 место, последние месяцы она находилась на 25.

Карантин в мире

Из-за ухудшения эпидситуации ряд европейских стран усилили карантин, среди них — Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия, Германия, Бельгия, Швейцария. Последней к этому списку присоединилась Польша — там также ужесточают меры.

Коронавирус в мире 22 октября

По статистике коронавируса в мире 22 октября, на планете более 41,1 млн подтвержденных случаев.

Умерли от осложнений более 1,1 млн пациентов.

Выздоровели более 28 млн людей.

Фото: Dreamstime

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