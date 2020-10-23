По состоянию на 23 октября в мире подтвердили более 41,9 млн случаев коронавируса.
За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1,1 млн человек.
Преодолеть болезнь удалось более 31,1 млн жителям планеты.
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Где больше всего случаев коронавируса
- США — 8 661 651;
- Индия — 7 759 640;
- Бразилия — 5 332 634;
- Россия — 1 463 306;
- Испания — 1 090 521.
Страны, где больше всего летальных случаев
- США — 228 381;
- Бразилия — 155 962 ;
- Индия — 117 336;
- Мексика — 87 894;
- Великобритания — 44 347.
Лидеры по количеству тех, кто выздоровел
- Индия — 6 946 325;
- США — 5 655 301;
- Бразилия — 4 785 297 ;
- Россия — 1 107 988
- Колумбия — 893 712.
Украина занимает в этом антирейтинге 24 место, последние месяцы она находилась на 25.
Карантин в мире
Из-за ухудшения эпидситуации ряд европейских стран усилили карантин, среди них — Италия, Испания, Франция, Германия, Чехия, Германия, Бельгия, Швейцария. Последней к этому списку присоединилась Польша — там также ужесточают меры.
Коронавирус в мире 22 октября
По статистике коронавируса в мире 22 октября, на планете более 41,1 млн подтвержденных случаев.
Умерли от осложнений более 1,1 млн пациентов.
Выздоровели более 28 млн людей.