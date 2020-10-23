Количество больных в Европе растет. Об этом свидетельствует статистика распространения болезни. Из зеленой зоны в красную перешли Польша, Австрия и Грузия. В странах вводятся новые карантинные ограничения.

У красную зону вошли страны, в которых показатель заболеваемости за последние две недели больше 200,8 на 100 тыс. населения. В целом это 51 страна.

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Самый высокий показатель среди всех стран в Андорры — 1631,7, в Грузии — 286,6, в Австрии — 218,9, а в Польше — 250,9 (на 100 тыс).

Кроме Польши, еще несколько наших соседей вошли в красную зону: Словакия (347 на 100 тыс. населения), Румыния (250 на 100 тыс. населения) и Молдова (247,3 на 100 тыс.).

В зеленой зоне Беларусь (86,1 на 100 тыс.), Венгрия (185,9 на 100 тыс.) и Российская Федерация (136,2 на 100 тыс.).

Коронавирус в мире

По состоянию на 23 октября в мире подтвердили более 4,1 млн случаев коронавируса. Умерло более 1,1 млн человек, выздоровело более 31,1 млн.

Антилидер по распространению коронавирусной болезни остаются США (более 8,6 млн), Индия (более 7,7 млн) и Бразилия (более 5,3 млн).

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