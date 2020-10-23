ВОЗ назвала условие экстренного использования вакцины против Covid-19

Всемирная организация здравоохранения допустила, что к концу ноября одна или две вакцины от коронавируса уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что будет достаточным для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях.

— По самым лучшим нашим прогнозам мы получим первые результаты к концу года. Возможно, данные по одной или двум вакцинам появятся в конце ноября, — сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Она пояснила, что на основе предварительных данных власти стран смогут решить, рекомендовать ли использование вакцин в экстренных случаях.

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Сваминатан добавила, что речь идет о данных исследований третьей фазы испытаний вакцин от коронавируса, которая должна показать, насколько эффективен и безопасен препарат.

Вакцина против коронавируса

С начала пандемии передовые страны мира стали разрабатывать спасительную вакцину против коронавируса.

В США заявляли о готовности представить вещество осенью, делал успехи в этом направлении Китай. О создании первой вакцины заявили и в РФ, однако вещество вызывает сомнение у мировых специалистов.

В Минздраве Украины назвали предварительную стоимость вакцины против коронавируса — около $40 за дозу.