Евросоюз и США призывают Россию вернуться к переговорам с участием Австралии и Нидерландов по расследованию катастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе.

Соответствующие заявления сказали во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

— ЕС призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и РФ по сбитому самолету рейса MH17. После более шести лет от этого трагического события 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости, — говорится в заявлении.

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Глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор также призвал Россию вернуться к трехстороннему переговорного формата.

— Мы искренне согласны с Евросоюзом — а также Швейцарией, Канадой и другими, кто выступал здесь сегодня, — что после более шести лет после этой трагедии 298 жертв и их ближайшие родственники заслуживают справедливости, — заявил Гилмор.

Выход России из переговоров

Утром 15 октября Россия сообщила, что выходит из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года.

МИД России отметил что Австралия и Нидерланды, вероятно, не стремились разобраться в том, что на самом деле произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины.