Магазины до 20.00 и комендантский час — в Брюсселе усиливают карантин

В столице Бельгии Брюсселе усиливают карантин из-за отрицательной динамики больных коронавирусом.
Обновленный список карантинных мероприятий будет действительным с 26 октября по 19 ноября. Сейчас в городе действует комендантский час с 6 до 22 часов. К нему прилагаются следующие ограничения:
- прекращается работа спортивных учреждений;
- закрываются музеи, театры, кинотеатры и другие культурные центры;
- граждане обязуются везде носить защитные маски;
- запрещено собираться больше четырех человек;
- магазины работают до 20.00.
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Прекращение работы спортивных заведений не касается детских тренировок — дети могут их посещать в сопровождении взрослого.
Также в Брюсселе разрешено ходить за покупками только одному. Исключениями могут быть случаи, когда человеку необходимо сопровождение.
Красная зона для Польши, Грузии и Австрии
23 октября Польша, Грузия и Австрия перешли в красную зону по ситуации с распространением коронавируса. До этого все из перечисленных стран входили в зеленую зону.
Отныне в странах будут действовать более жесткие карантинные ограничения.
Источник: The Brussels Time