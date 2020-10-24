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Факты / Мир

Магазины до 20.00 и комендантский час — в Брюсселе усиливают карантин

В столице Бельгии Брюсселе усиливают карантин из-за отрицательной динамики больных коронавирусом.

Обновленный список карантинных мероприятий будет действительным с 26 октября по 19 ноября. Сейчас в городе действует комендантский час с 6 до 22 часов. К нему прилагаются следующие ограничения:

  • прекращается работа спортивных учреждений;
  • закрываются музеи, театры, кинотеатры и другие культурные центры;
  • граждане обязуются везде носить защитные маски;
  • запрещено собираться больше четырех человек;
  • магазины работают до 20.00.

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Прекращение работы спортивных заведений не касается детских тренировок — дети могут их посещать в сопровождении взрослого.

Также в Брюсселе разрешено ходить за покупками только одному. Исключениями могут быть случаи, когда человеку необходимо сопровождение.

Красная зона для Польши, Грузии и Австрии

23 октября Польша, Грузия и Австрия перешли в красную зону по ситуации с распространением коронавируса. До этого все из перечисленных стран входили в зеленую зону.

Отныне в странах будут действовать более жесткие карантинные ограничения.

Источник: The Brussels Time

Фото: Pexels

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