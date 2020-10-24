По состоянию на 24 октября в мире обнаружили более 42 млн человек больных коронавирусом.
За все время пандемии умерли 1,2 млн пациентов, за последние сутки — 2,5 тыс. В то же время выздоровели 28,4 млн человек, 58 тыс. за сотанню сутки.
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В каких странах больше всего случаев:
- США — 8 489 752;
- Индия — 7 761 312;
- Бразилия — 5 353 654;
- Россия — 1 471 000;
- Аргентина — 1 069 368.
Больше всего летальных случаев:
- США — 223 947;
- Бразилия — 156 471;
- Индия — 117 306;
- Мексика — 88 312;
- Великобритания — 44 661.
Больше всего выздоровевших:
- Индия — 6 948 497;
- Бразилия — 4 526 393;
- США — 3 375 427;
- Россия — 1 113 736;
- Колумбия — 901 652.
Коронавирус в мире
На коронавирус в мире по состоянию на 23 октября заболели 41,9 млн человек. За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1,1 млн человек.
Преодолеть болезнь удалось более 28,4 млн жителей планеты.