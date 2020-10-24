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Факты / Мир

Более 42 млн больных: коронавирус в мире 24 октября

По состоянию на 24 октября в мире обнаружили более 42 млн человек больных коронавирусом.

За все время пандемии умерли 1,2 млн пациентов, за последние сутки — 2,5 тыс. В то же время выздоровели 28,4 млн человек, 58 тыс. за сотанню сутки.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

В каких странах больше всего случаев:

  • США — 8 489 752;
  • Индия — 7 761 312;
  • Бразилия — 5 353 654;
  • Россия — 1 471 000;
  • Аргентина — 1 069 368.

Больше всего летальных случаев:

  • США — 223 947;
  • Бразилия — 156 471;
  • Индия — 117 306;
  • Мексика — 88 312;
  • Великобритания — 44 661.

Больше всего выздоровевших:

  • Индия — 6 948 497;
  • Бразилия — 4 526 393;
  • США — 3 375 427;
  • Россия — 1 113 736;
  • Колумбия — 901 652.

Коронавирус в мире

На коронавирус в мире по состоянию на 23 октября заболели 41,9 млн человек. За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1,1 млн человек.

Преодолеть болезнь удалось более 28,4 млн жителей планеты.

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