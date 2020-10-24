По состоянию на 24 октября в мире обнаружили более 42 млн человек больных коронавирусом.

За все время пандемии умерли 1,2 млн пациентов, за последние сутки — 2,5 тыс. В то же время выздоровели 28,4 млн человек, 58 тыс. за сотанню сутки.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

В каких странах больше всего случаев:

США — 8 489 752;

Индия — 7 761 312;

Бразилия — 5 353 654;

Россия — 1 471 000;

Аргентина — 1 069 368.

Больше всего летальных случаев:

США — 223 947;

Бразилия — 156 471;

Индия — 117 306;

Мексика — 88 312;

Великобритания — 44 661.

Больше всего выздоровевших:

Индия — 6 948 497;

Бразилия — 4 526 393;

США — 3 375 427;

Россия — 1 113 736;

Колумбия — 901 652.

Коронавирус в мире

На коронавирус в мире по состоянию на 23 октября заболели 41,9 млн человек. За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1,1 млн человек.

Преодолеть болезнь удалось более 28,4 млн жителей планеты.