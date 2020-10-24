В США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики за разработку, распространение и применение вирусного программного обеспечения Triton.

— Офис контроля за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции в соответствии с разделом 224 Закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA), против российского государственного научно-исследовательского учреждения, — говорится в сообщении.

Вирусная программа Triton, известная также под названиями TRISIS и HatMan, была разработана для поражения систем промышленной безопасности, которые отвечают за безопасную аварийную остановку производственных процессов.

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По словам министра финансов США Стивена Мнучина, Россия продолжает опасную киберактивность, которая направлена ​​на США и ее союзников. Внедрение санкций является ответом и защитой важной инфраструктуры Америки.

По данным Министерства финансов США, все имущество и интересы в имуществе российского института, находящихся в собственности или во владении американских лиц, будут заблокированы, а американцам запрещено проводить с ними операции.

Кроме того, будут заблокированы любые организации, что на 50% принадлежат одной или нескольким назначенным лицам. Лица, которые не входят в США, но участвуют в определенных операциях с институтом, также могут испытать санкций.

Санкции США

В начале октября США ввели санкции против белорусских чиновников. К санкционному списку попали восемь официальных лиц Беларуси: секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Дмухайло, министр внутренних дел Юрий Караев, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренних войск МВД Хазалбек Атабеков.

Кроме того, санкции были введены против командира минского ОМОНа Дмитрия Балаба, заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова, начальника милиции Минска Ивана Кубракова и заместителя главы Центральной избирательной комиссии Вадима Ипатова.

Источник: Министерство финансов США