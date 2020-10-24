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Факты / Мир

Президент Польши заболел коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальский.

— Дамы и господа, по рекомендации, президент вчера прошел тест на наличие коронавируса. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы постоянно контактируем с соответствующими медицинскими службами, — написал пресс-секретарь президента.

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11-13 октября Анджей Дуда находился с трехдневным визитом в Украине. Он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Карантин в Польше

С 24 октября вся Польша становится красной зоной, в стране усиливают карантин.

Ученики старших классов переходят на дистанционное обучение. Детям до 16 лет запретят находиться на улице без сопровождения взрослых. Также с 24 октября будут закрыты бары и рестораны. Пищу они смогут подавать только на вынос.

Кроме того, правительство Польши решил запретить мероприятия и собрания с участием более пяти человек в одной группе. Людям старше 70 лет вообще рекомендуют оставаться дома.

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