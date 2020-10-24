24 октября в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле образовательного центра, взрыв унес жизни 18 человек.

По предварительной информации, еще 57 людей получили травмы различной тяжести.

Смертник попытался войти внутрь центра, однако его не пропустили охранники.

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Количество погибших еще может возрасти, поскольку родственники жертв теракта продолжают осматривать больницы города.

Ответственность за чрезвычайное происшествие взяла на себя организация ИГИЛ, однако пока она не представила никаких доказательств.

Задержание террориста в Париже

16 октября в Париже обезглавили учителя.

Полиции удалось установить личность убийцы — им оказался 18-летний парень чеченской национальности. Он родился в Москве в 2002 году.

Причиной жестокого преступления стали карикатуры на исламского пророка Мухаммеда, которые учитель показал в рамках курса гражданского образования.

Источник: Euronews