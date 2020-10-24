09:48 -

В Беларуси отменили провластный митинг, который должен был состояться в это воскресенье. Планировали собрать людей со всей страны в Минске.

Основной причиной отмени митинга называют сложную эпидемиологическую ситуацию в стране. Власти опасаются резкого роста заболеваемости. На официальном телеграмм-канале Лукашенка появилось сообщение, что он не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга в нынешних условиях коронавирусной болезни.

Однако по данным Радио Свобода в Беларуси, митинг отменили из-за того, что люди в регионах отказывались ехать на проправительственный митинг, и поэтому собрать необходимое количество протестующих не удалось.