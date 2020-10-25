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Факты / Мир

Украина поднялась на 23 место: коронавирус в мире 25 октября

На планете 25 октября обнаружили более 42,5 млн человек больных Covid-19.

За последние сутки умерло — 2,5 тыс. человек, в общем 1,2 млн. В то же время выздоровели 28,7 млн человек, 100 тыс. за последние сутки.

Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения

В каких странах больше всего случаев:

  • США — 8 575 069;
  • Индия — 7 814 682;
  • Бразилия — 5 380 635;
  • Россия — 1 487 260;
  • Франция — 1 084 659.

Больше всего умерло людей в:

  • США — 224 886;
  • Бразилии — 156 903;
  • Индии — 117 956;
  • Мексика — 88 743;
  • Великобритании — 44 835.

Украина находится на 23 месте — между Турцией и Саудовской Аравией.

Больше всего выздоровело в:

  • Индии — 7 016 046;
  • Бразилии — 4 526 393;
  • США — 3 406 656;
  • России — 1 125 155;
  • Колумбии — 907 379.

Коронавирус в мире

По состоянию на 24 октября на коронавирус в мире заболели 42 млн человек. За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1100000 человек.

Преодолеть болезнь удалось более 28,4 млн жителей планеты.

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