На планете 25 октября обнаружили более 42,5 млн человек больных Covid-19.

За последние сутки умерло — 2,5 тыс. человек, в общем 1,2 млн. В то же время выздоровели 28,7 млн человек, 100 тыс. за последние сутки.

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В каких странах больше всего случаев:

США — 8 575 069;

Индия — 7 814 682;

Бразилия — 5 380 635;

Россия — 1 487 260;

Франция — 1 084 659.

Больше всего умерло людей в:

США — 224 886;

Бразилии — 156 903;

Индии — 117 956;

Мексика — 88 743;

Великобритании — 44 835.

Украина находится на 23 месте — между Турцией и Саудовской Аравией.

Больше всего выздоровело в:

Индии — 7 016 046;

Бразилии — 4 526 393;

США — 3 406 656;

России — 1 125 155;

Колумбии — 907 379.

Коронавирус в мире

По состоянию на 24 октября на коронавирус в мире заболели 42 млн человек. За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1100000 человек.

Преодолеть болезнь удалось более 28,4 млн жителей планеты.