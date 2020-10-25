На планете 25 октября обнаружили более 42,5 млн человек больных Covid-19.
За последние сутки умерло — 2,5 тыс. человек, в общем 1,2 млн. В то же время выздоровели 28,7 млн человек, 100 тыс. за последние сутки.
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В каких странах больше всего случаев:
- США — 8 575 069;
- Индия — 7 814 682;
- Бразилия — 5 380 635;
- Россия — 1 487 260;
- Франция — 1 084 659.
Больше всего умерло людей в:
- США — 224 886;
- Бразилии — 156 903;
- Индии — 117 956;
- Мексика — 88 743;
- Великобритании — 44 835.
Украина находится на 23 месте — между Турцией и Саудовской Аравией.
Больше всего выздоровело в:
- Индии — 7 016 046;
- Бразилии — 4 526 393;
- США — 3 406 656;
- России — 1 125 155;
- Колумбии — 907 379.
Коронавирус в мире
По состоянию на 24 октября на коронавирус в мире заболели 42 млн человек. За время пандемии Covid-19 унес жизни более 1100000 человек.
Преодолеть болезнь удалось более 28,4 млн жителей планеты.