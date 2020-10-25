Военным США ограничили передвижение в Украине и Грузии из-за Covid-19

Из-за второй волны коронавируса, американским военным из состава Командования боевой подготовки 7-й армии США в Европе, запретили путешествовать без крайней необходимости.

Генерал 7-й армии Кристофер Норри запретил им посещать без причины Украину, Грузию и Германию, пишет Голос Америки.

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Американские военные, которые подчиняются 7-й армии США, могут путешествовать только в персональном транспорте.

Военные также должны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Коронавирус в мире

В мире 25 октября обнаружили более 42,5 млн человек больных Covid-19.

За последние сутки умерло — 2,5 тыс. человек, в общем 1,2 млн. В то же время выздоровели 28,7 млн человек, 200 тыс. за последние сутки.