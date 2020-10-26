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Факты / Lifestyle / Здоровье

Великобритания назвала сроки изготовления вакцины от Covid-19

В Великобритании планируют получить вакцину от коронавируса в первой половине следующего года. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

— По моим прогнозам, первую часть вакцины мы получим в начале 2021 года.

Также Хэнкок не исключает, что препарат может быть готовым еще до конца текущего года. По его словам, программы вакцин значительно прогрессируют. Власти тесно контактируют с ведущими производителями.

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Испытания вакцины в Великобритании

В Великобритании эксперименты над вакциной от Covid-19. Во время испытаний 90 человек намеренно инфицируют коронавирусом, чтобы проверить действие препарата.

Другой производитель — компания Novavax, Inc. заявила о завершающем этапе тестирования. В них примут участие 10 тыс. волонтеров.

Источник: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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