Кремль пригрозил не оставить без внимания забастовки в Беларуси

Россия следит за ситуацией в Беларуси, где протесты переросли в общенациональную забастовку.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что “это трудно оставлять без внимания”.
Песков согласился со словами журналиста о том, что экономики России и Беларуси тесно “взаимосвязаны и взаимозависимы”.
Россия следит на забастовкой в Беларуси, потому что для страны “чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия в соседней стране”, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.
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Общенациональная забастовка в Беларуси
С утра понедельника белорусские оппозиционные Telegram-каналы и СМИ начали сообщать, что на крупных предприятиях страны рабочие вышли на протесты против узурпации власти непризнанным ЕС, США и Украиной президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Забастовки прошли на Минском тракторном заводе, Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском электротехническом заводе, Гродно Азот и ряде других.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала забастовку “следующим шагом белорусов к свободе”.
В правительстве Беларуси утверждают, что все промышленные предприятия работают в штатном режиме.
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Протесты в Беларуси сегодня
26 октября в Минске на марш вышла колонна пенсионеров и студентов. По оценке журналистов, в марше принимает участие более 5 тыс. человек.
К забастовке присоединился Белорусский государственный технологический университет, преподаватели и студенты которого также устроили акцию протеста.
Фото: TUT.by