Кремль пригрозил не оставить без внимания забастовки в Беларуси

Россия следит за ситуацией в Беларуси, где протесты переросли в общенациональную забастовку.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что “это трудно оставлять без внимания”.

Песков согласился со словами журналиста о том, что экономики России и Беларуси тесно “взаимосвязаны и взаимозависимы”.

Россия следит на забастовкой в Беларуси, потому что для страны “чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия в соседней стране”, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

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Общенациональная забастовка в Беларуси

С утра понедельника белорусские оппозиционные Telegram-каналы и СМИ начали сообщать, что на крупных предприятиях страны рабочие вышли на протесты против узурпации власти непризнанным ЕС, США и Украиной президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Забастовки прошли на Минском тракторном заводе, Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском электротехническом заводе, Гродно Азот и ряде других.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала забастовку “следующим шагом белорусов к свободе”.

В правительстве Беларуси утверждают, что все промышленные предприятия работают в штатном режиме.

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Протесты в Беларуси сегодня

26 октября в Минске на марш вышла колонна пенсионеров и студентов. По оценке журналистов, в марше принимает участие более 5 тыс. человек.

К забастовке присоединился Белорусский государственный технологический университет, преподаватели и студенты которого также устроили акцию протеста.

Источник: Интерфакс, TUT.by

Фото: TUT.by