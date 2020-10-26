Более 368 тыс. новых случаев за сутки. Такая статистика коронавируса в мире по состоянию на утро 26 октября.
В целом новой инфекцией заразились уже 42 923 311 человек на всей планете.
Из них умерли от осложнений 1 152 978 больных.
А выздоровели – 28 898 316 пациентов.
Читайте: Коронавирус в мире: карта и статистика распространения
Страны, где больше всего случаев Covid-19:
- США — 8 633 194;
- Индия — 7 864 811;
- Бразилия — 5 380 635;
- Россия — 1 503 652;
- Франция — 1 130 143.
Близки к пятому месту также Аргентина и Испания. Украина находится на 22 месте – между Турцией и Саудовской Аравией. По данным Университета Джонса Хопкинса, у нас 353 723 инфицированных.
Страны с наибольшим количеством летальных случаев:
- США — 225 215;
- Бразилия — 156 903;
- Индия — 118 534;
- Мексика — 88 924;
- Великобритания — 44 986.
Украина в этом антирейтинге 27-ая.
Рейтинг стран по количеству тех, кто выздоровел:
- Индия — 7 078 123;
- Бразилия — 4 526 393;
- США — 3 422 878;
- Россия — 1 132 790;
- Колумбия — 907 379.
Украине в этом списке – на 26 месте.
Коронавирус в мире 25 октября
По состоянию на утро 25 октября коронавирусом в мире заразились более 42,5 млн человек.
Умерли на тот момент 1,2 млн больных, а выздоровели 28,7 млн человек.