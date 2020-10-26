Более 368 тыс. новых случаев за сутки. Такая статистика коронавируса в мире по состоянию на утро 26 октября.

В целом новой инфекцией заразились уже 42 923 311 человек на всей планете.

Из них умерли от осложнений 1 152 978 больных.

А выздоровели – 28 898 316 пациентов.

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Страны, где больше всего случаев Covid-19:

США — 8 633 194;

Индия — 7 864 811;

Бразилия — 5 380 635;

Россия — 1 503 652;

Франция — 1 130 143.

Близки к пятому месту также Аргентина и Испания. Украина находится на 22 месте – между Турцией и Саудовской Аравией. По данным Университета Джонса Хопкинса, у нас 353 723 инфицированных.

Страны с наибольшим количеством летальных случаев:

США — 225 215;

Бразилия — 156 903;

Индия — 118 534;

Мексика — 88 924;

Великобритания — 44 986.

Украина в этом антирейтинге 27-ая.

Рейтинг стран по количеству тех, кто выздоровел:

Индия — 7 078 123;

Бразилия — 4 526 393;

США — 3 422 878;

Россия — 1 132 790;

Колумбия — 907 379.

Украине в этом списке – на 26 месте.

Коронавирус в мире 25 октября

По состоянию на утро 25 октября коронавирусом в мире заразились более 42,5 млн человек.

Умерли на тот момент 1,2 млн больных, а выздоровели 28,7 млн человек.