В США ФБР арестовала 27-летнего российского шпиона Михаила Семенко. Камеры зафиксировали передачу бумажного пакета с деньгами под неприметным мостиком.

Аресты пройдут также в нескольких других городах Штатов. Там возьмут под стражу целых четырех, на первый взгляд, добропорядочных американских семейных пар.

Читайте: В Киеве задержали внештатного сотрудника ГРУ России

Впоследствии соседи признаются, что и подумать не могли, что рядом жили не просто шпионы, но и настоящие россияне. Спустя десятилетие на американском телеканале CBS этой истории будет посвящен фильм История призраков, за которыми, как оказалось, спецслужбы наблюдали почти 10 лет.

В настоящее время на Кипре в аэропорту Ларнаки арестуют и Павла Капустина, который жил в США под именем погибшего в детстве мальчика Кристофера Метсоса. Он убежит, когда выйдет под залог.

Удастся бежать и двенадцатому спящему агенту — Юрию Черепанову, который 20 лет работал в Мадриде как Генри Фрит. Под своим настоящим именем жил только Семенко, и его коллега, которую впоследствии назовут агент 90-60-90.

Шпионский скандал произойдет на фоне иного исторического события. За три дня до того, в том же пригороде Вашингтона Арлингтоне президент США Обама проведет ланч в местной гамбургерной с тогдашним президентом России Медведевым. Мировые СМИ выйдут с заголовками о возможном потеплении.

Впоследствии они же сообщали, что в администрации американского президента в это же время мог появиться российский крот. Рыжеволосая шпионка Чапман едва не соблазнила топ чиновника из его администрации.

Ее девичья фамилия Кущенко. Родилась в Харькове, вышла замуж за британца Алекса Чапмана и бросила его ради богачей из высшего света.

В Нью-Йорк она приедет в 2010 году, вроде бы вести риелторский бизнес, его признают лишь прикрытием. На видео ее будут фиксировать чаще всего в кафе.

Там, даже выключенным, ноутбук Чапман будет передавать тайные сообщения на компьютер другого агента рядом. В кафетерии ее и спровоцирует подставной человек из ФБР.

Но подобраться к высшим чинам Штатов удастся не только Чапман. Синтия Мерфи, которая на самом деле имела имя Лидия Гурьева, войдет в круг тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Но на пленки ФБР попадет не она, а ее муж Ричард Мерфи, в миру — Виктор Гуриев.

Пара имела целью получить информацию о ядерной программе США, а общалась с московскими кураторами сообщениями, закодированными в фото цветов.

Но самая лучшая легенда была у агента Васенкова или Хуана Ласаро. Пол жизни он прожил в Латинской Америке, почти забыл русский язык и женился.

Когда ему удалось завербовать собственную жену перуанку Вики Пелаес неизвестно, но за ней тоже были замечены передачи сообщений, написанных невидимыми чернилами.

Еще одна семья нелегалов Михаил Куцик и Наталья Переверзина, или Майкл Цоттоли и Патрисия Миллз, под камеры ФБР выкопают из земли в Вутсборо пакет с сотнями тысяч долларов, заложенными для агентурной деятельности Службой внешней разведки России.

По возвращению в Москву Переверзина даже устроится в престижную Транснефть, но дальнейшая судьба семьи неизвестна.

А вот другая пара наоборот станет звездами российских СМИ. Елена Вавилова и полковник ГРУ Андрей Безруков с гордостью рассказывать о нелегкой шпионской судьбе.

Однако в показательном героизме была и другая сторона. Двое сыновей Вавиловых, родившихся в США, долгое время не могли принять факт, что они россияне.

Детей шпионов вывезут в Россию. После совершеннолетия они примут гражданство Канады чтобы не оставаться на родине.

10 агентов впоследствии обменяют на четырех россиян, работавших на разведки других стран. Среди них был и отравлен позже в Солсбери Сергей Скрипаль, которому измены не простили.

В России провалившихся агентов встречал лично Владимир Путин. И по его же словам он даже спел гимн разведчиков.

Он и оговорится, что шпионов сдал перебежчик. Впоследствии появится и имя — полковник службы внешней разведки России Александр Потеев, который отвечал за эту группу и перед их арестом внезапно уехал в США.

Поселился Потеев вроде бы в штате Флорида, а Кремль определенное собирался отомстить ему как Скрипалю.

Быть спящим нелегалом не так уж и плохо. Впоследствии агенты ФБР расскажут, — шпион Михаил Куцик признавался, что навсегда бы остался в США, потому что имел хорошую жизнь.

Анна Чапман, по словам друзей, мечтала вернуться в Британию, но после скандала страна лишила его гражданства. Сейчас она продолжает работать в Москве телеведущей.

Поехать в Латинскую Америку мечтал и старший агент Хуан Ласаро — Михаил Васенков, ему пришлось вспоминать русский язык и адаптироваться на родине где он не жил почти пол жизни.

Сын Васенкова Хуан Ласаро-младший — единственный кому разрешили остаться в США. Он продолжает карьеру пианиста. Вероятно и сейчас, на всякий случай, под наблюдением американской контрразведки.

Американцы утверждают, что за 10 лет им был известен каждый шаг российский агентов, а вот сколько они успели собрать секретной информации — вероятно до сих пор государственная тайна.

Российский шпион в Норвегии

В Норвегии задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже на Россию. Норвежец факт общения с россиянами признает, но утверждает, что в его сообщениях нет никаких конфиденциальных сведений, пишет местная газета Aftenposten.

Подозреваемый работал в компании DNV GL, которая занимается сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. Задержанному 50 лет, он гражданин Норвегии, но родился за пределами страны.