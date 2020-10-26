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Назвал Джорджем: Байден забыл имя Трампа во время интервью

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова своего соперника на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдена, который ошибочно назвал его Джорджем в одном из интервью.

— Джо Байден вчера называл меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это, — написал Трамп в Twitter.

Читайте: Дебаты Трампа и Байдена — главное из выступлений кандидатов в президенты США

В то же время издание New York Post объяснило, что когда кандидат в президенты от демократов Джо Байден давал интервью, то, вероятно, дважды перепутал Трампа с Джорджем Бушем-младшим и сказал:

— Образ этой страны, по моему мнению, в буквальном смысле зависит от избирательных бюллетеней. Если Трампа переизберут, то еще четыре года с Джорджем мы постоянно будем находиться в совсем другом мире.

Кто победил в дебатах Трампа с Байденом

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом.

По результатам социологического института YouGov, большинство американцев считают, что во время второго тура дебатов победил демократ Джо Байден, поэтому 54% людей отдали предпочтение демократу.

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