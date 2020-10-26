Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова своего соперника на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдена, который ошибочно назвал его Джорджем в одном из интервью.

— Джо Байден вчера называл меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ему понадобилась помощь ведущего, чтобы продолжить интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть это, — написал Трамп в Twitter.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

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В то же время издание New York Post объяснило, что когда кандидат в президенты от демократов Джо Байден давал интервью, то, вероятно, дважды перепутал Трампа с Джорджем Бушем-младшим и сказал:

— Образ этой страны, по моему мнению, в буквальном смысле зависит от избирательных бюллетеней. Если Трампа переизберут, то еще четыре года с Джорджем мы постоянно будем находиться в совсем другом мире.

Кто победил в дебатах Трампа с Байденом

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом.

По результатам социологического института YouGov, большинство американцев считают, что во время второго тура дебатов победил демократ Джо Байден, поэтому 54% людей отдали предпочтение демократу.