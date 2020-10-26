Во Франции за сутки обнаружили более 52 тыс. новых случаев коронавируса. Всего в стране насчитывается 1 138 507 заболевших с начала пандемии.

Этот показатель вырос более чем 6 тыс. по сравнению с предыдущими данными количества инфицированных.

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За последние сутки было зафиксировано 116 смертей от коронавирусной болезни. За все время пандемии умерли 34 645 французов.

Уровень положительных тестов вырос до 17%, накануне — 16%, а 4,5% — в начале сентября 2020 года.

За последние три дня во Франции зарегистрировала более 139 тыс. новых случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 октября в Украине коронавирусом заболели 5 426 украинцев.

За сутки выздоровели 1 029 пациентов, умерло 103 человека. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.

Больше зафиксировали случаев в Харьковской области (478), Одесской области (348) и Житомирской области (345).

Источник: Le Figaro