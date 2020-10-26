PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Рекордное количество: во Франции за сутки более 52 тыс. больных коронавирусом

Во Франции за сутки обнаружили более 52 тыс. новых случаев коронавируса. Всего в стране насчитывается 1 138 507 заболевших с начала пандемии.

Этот показатель вырос более чем 6 тыс. по сравнению с предыдущими данными количества инфицированных.

Читайте: Почти 43 млн инфицированных: коронавирус в мире 26 октября

За последние сутки было зафиксировано 116 смертей от коронавирусной болезни. За все время пандемии умерли 34 645 французов.

Уровень положительных тестов вырос до 17%, накануне — 16%, а 4,5% — в начале сентября 2020 года.

За последние три дня во Франции зарегистрировала более 139 тыс. новых случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 26 октября в Украине коронавирусом заболели 5 426 украинцев.

За сутки выздоровели 1 029 пациентов, умерло 103 человека. Всего проведено 3 053 927 тестирований методом ПЦР.

Больше зафиксировали случаев в Харьковской области (478), Одесской области (348) и Житомирской области (345).

Источник: Le Figaro

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка