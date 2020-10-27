В Европе резко увеличился уровень смертности от коронавируса.

Об этом сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

— Ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей, — прокомментировала Маргарет Харрис.

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Тревожная тенденция наблюдается во Франции, Испании и Великобритании, несмотря на то, что врачи научились более эффективно работать с больными коронавиурсом.

Коронавирус в мире

По статистике коронавируса в мире 27 октября, на планете подтвердили уже более 43,4 млн случаев болезни.

Осенью ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась, в последние недели стали фиксировать большее количество больных.

За время пандемии вирус забрал жизни более 1,1 млн человек. Самая сложная эпидситуация в США, Индии, России, среди европейских стран — во Франции и Великобритании.

Источник: Интерфакс Украина, BBC Radio