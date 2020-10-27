Чехия решила усилить карантин из-за пандемии коронавируса. В частности с 28 октября в стране на неделю введут комендантский час.

Соответствующее решение приняло правительство Чехии.

По словам министра здравоохранения Чехии Романа Примулы, новые ограничения будут действовать до 3 ноября.

Со среды гражданам запрещается выходить на улицу с 21.00 до 5.00, однако разрешается выгул собак в пределах 500 м от дома.

— Мы не видим того снижения, которого ожидали. Мы должны принимать дальнейшие меры, которые не нанесут вреда экономике, но обеспечат сокращение количества инфицированных, — заявил министр.

Кроме этого ограничения будут касаться магазинов — они будут работать до 20.00, а в воскресенье розничные продажи прекратят полностью.

Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешено работать по воскресеньям, однако не впуская клиентов в помещение.

Чрезвычайное положение в Чехии

Чехия ввела повторное чрезвычайное положение из-коронавируса с 5 октября. Правительство ввело чрезвычайный режим на 30 дней и ограничило собрание до 20 человек на открытом воздухе и 10 человек внутри помещений.

Кроме того, будет запрещено посещать спортивные мероприятия, а школы должны быть закрыты в регионах с высоким риском заражения.

Источник: Novinky