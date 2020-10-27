Бывшая жена Сергея Жигунова Вера Новикова рассказала, что бывший муж Анастасии Заворотнюк хотел покончить жизнь самоубийством, когда узнал о романе Насти и Сергея.

По словам женщины, измена любимых людей сблизила ее и Дмитрия Стрюкова, которые, как оказалось, не раз обсуждали самые откровенные темы.

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— Он очень болезненно все это переживал. Я не пыталась делать преграды Сергею и Насте, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой. Но мне кажется, что на такие откровения Дмитрий пошел через договоренность с газетой, — отметила Вера Новикова.

После этих откровений в СМИ появилась информация, что Вера Новикова хотела покончить с собой. Однако артистка уверена, что эта новость просочилась в прессу с подачи Стрюкова.

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Выбраться из тяжелого состояния Вере Новиковой помогли дочери Анастасия и Мария.

По ее словам, они стали опорой, окружили теплом и заботой. Тогда Новикова поняла, что дети — ее сила и жизненное достижение.