По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 27 октября во всем мире достигло 43 447 162 человек.
Общее число погибших во всем мире достигло 1 158 883 человек.
Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 8 702 414 случаев Covid-19.
На сегодняшний день 225 697 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.
По числу случаев коронавируса за США следуют Индия (7 909 959), Бразилия (5 407 854), Россия (1 520 800) и Франция (1 209 651).
Украина находится на 22 месте по числу инфицирований в мире (359 348 случаев коронавируса по состоянию на 26 октября).
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Коронавирус в мире — подробно
Во Франции, Италии и Испании продолжают фиксировать высокие показатели случаев Covid-19.
Во Франции за сутки выявили 26 тыс. 771 новый случай инфицирования, 257 пациентов скончались.
В Италии зафиксировали суточный прирост в 17 012 новых случаев. Это более, чем на 4 тыс. меньше показателя накануне.
За минувшие выходные в Испании число случаев коронавируса увеличилось на 52 188.
В австралийском штате Виктория второй день подряд за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время по всему миру проходят крупные клинические испытания 10 вакцин против Covid-19 на поздних стадиях.