По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 27 октября во всем мире достигло 43 447 162 человек.

Общее число погибших во всем мире достигло 1 158 883 человек.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 8 702 414 случаев Covid-19.

На сегодняшний день 225 697 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.

По числу случаев коронавируса за США следуют Индия (7 909 959), Бразилия (5 407 854), Россия (1 520 800) и Франция (1 209 651).

Украина находится на 22 месте по числу инфицирований в мире (359 348 случаев коронавируса по состоянию на 26 октября).

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Коронавирус в мире — подробно

Во Франции, Италии и Испании продолжают фиксировать высокие показатели случаев Covid-19.

Во Франции за сутки выявили 26 тыс. 771 новый случай инфицирования, 257 пациентов скончались.

В Италии зафиксировали суточный прирост в 17 012 новых случаев. Это более, чем на 4 тыс. меньше показателя накануне.

За минувшие выходные в Испании число случаев коронавируса увеличилось на 52 188.

В австралийском штате Виктория второй день подряд за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время по всему миру проходят крупные клинические испытания 10 вакцин против Covid-19 на поздних стадиях.