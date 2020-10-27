Россия не видит необходимости в каких-либо дополнительных внешних инициативах, ведь уже есть безальтернативная основа мирного урегулирования — Минские договоренности.

Об этом заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Его спросили, что он думает об инициативе премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который продвигает хорватский опыт мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса в Украине.

— По ситуации на востоке Украины уже есть безальтернативная основа мирного урегулирования — согласованный в феврале 2015 года минский Комплекс мер. Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад во время многочасового дипломатического марафона. Потребности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим, — сказал Лавров.

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По словам российского дипломата, этот документ одобрен резолюцией Совета безопасности ООН и уже является частью международного права.

Возвращение России в ПАСЕ

29 января ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, отклонив предложение представителей Украины и стран-партнеров по ограничениям.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что возвращение России в ПАСЕ вызвало кризис доверия у организации и подорвало доверие к ПАСЕ в Украине и всей Европе.

Источник: МИД России