Уровень защитных антител довольно быстро снижается после заражения Covid-19

Уровень защитных антител у людей довольно быстро снижается после заражения коронавирусом. Такой вывод сделали ученые после своего нового исследования.
Команда Имперского колледжа Лондона обнаружила, что число людей с положительным результатом теста на антитела упало на 26% с июня по сентябрь.
Ученые утверждают, что иммунитет угасает и есть риск многократно заразиться вирусом.
В первом раунде тестирования, в конце июня — начале июля, примерно у 60 из 1000 человек обнаруживали антитела.
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Но в последнем наборе тестов в сентябре только 44 из 1000 человек были положительными.
Это говорит о том, что число людей с антителами упало более чем на четверть в период между летом и осенью.
— Иммунитет снижается довольно быстро, прошло всего три месяца, и мы уже демонстрируем снижение антител на 26%, — сказала профессор Хелен Уорд.
Больше падение антител наблюдалось у людей старше 65 лет.
Антитела являются ключевой частью нашей иммунной защиты и не позволяют вирусу проникать внутрь клеток организма.
Коронавирус в мире
Количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 27 октября во всем мире достигло 43 447 162 человека.
Общее количество погибших во всем мире достигло 1 158 883 человека.
Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 8 702 414 случаев Covid-19.