Сенат США утвердил судью Эми Кони Барретт в Верховном суде за неделю до всеобщих выборов. Ее назначение в будущем обеспечит консервативное большинство в высшем судебном органе США.
Соратники-республиканцы Трампа проголосовали 52 против 48 за утверждение судьи, преодолев объединенную оппозицию демократов.
48-летняя женщина принесла присягу в Белом доме вместе с президентом Трампом.
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Барретт — третий судья, назначенный президентом-республиканцем.
Президент США Дональд Трамп еще в конце сентября объявил об официальной номинацию Эми Кони Барретт.
Судья федерального апелляционного суда из Индианы пришла на место либеральной иконой, судьи Рут Гинзбург.
Гинзбург умерла 18 сентября вечером в возрасте 87 лет. Причиной стал рак поджелудочной железы.