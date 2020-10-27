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Факты / Мир

Сенат США проголосовал за назначение Эми Барретт в Верховный суд

Сенат США утвердил судью Эми Кони Барретт в Верховном суде за неделю до всеобщих выборов. Ее назначение в будущем обеспечит консервативное большинство в высшем судебном органе США.

Соратники-республиканцы Трампа проголосовали 52 против 48 за утверждение судьи, преодолев объединенную оппозицию демократов.

48-летняя женщина принесла присягу в Белом доме вместе с президентом Трампом.

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Барретт — третий судья, назначенный президентом-республиканцем.

Президент США Дональд Трамп еще в конце сентября объявил об официальной номинацию Эми Кони Барретт.

Судья федерального апелляционного суда из Индианы пришла на место либеральной иконой, судьи Рут Гинзбург.

Гинзбург умерла 18 сентября вечером в возрасте 87 лет. Причиной стал рак поджелудочной железы.

Источник: ВВС

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