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Факты / Мир / Росія

В лифт заходить в маске: в России введен всеобщий масочный режим

В России усилили карантинные правила из-за распространения коронавируса.

Теперь все россияне обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Также власти запретили гражданам зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00.

В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах усилили режим дезинфекции.

Ужесточенные меры по борьбе с коронавирусом заработают в стране с 28 октября.

Читайте: Коронавирус в мире: статистика, вспышка в Европе и вакцины

В России антирекорд по приросту инфицированных

По состоянию на 27 октября в России выявили рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом — 17 347 новых случаев.

Больше всего заразившихся в Москве (5 224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

Источник: Медуза

Фото: Dreamstime

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