В лифт заходить в маске: в России введен всеобщий масочный режим

В России усилили карантинные правила из-за распространения коронавируса.
Теперь все россияне обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.
Также власти запретили гражданам зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00.
В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах усилили режим дезинфекции.
Ужесточенные меры по борьбе с коронавирусом заработают в стране с 28 октября.
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В России антирекорд по приросту инфицированных
По состоянию на 27 октября в России выявили рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом — 17 347 новых случаев.
Больше всего заразившихся в Москве (5 224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).