Утром 27 октября в городе Пешавар на севере Пакистан в исламской семинарии прогремел взрыв во время уроков.

По данным местных властей, семь человек погибли, а 123 получили различные ранения.

Взрыв произошел во время первого урока. Сейчас на месте трагедии работают спасательные службы и саперы.

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Глава полиции города сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство с 5-6 килограммами взрывчатки.

Местные власти отмечают, что это самый смертоносный нападение на мирных жителей в 2020 году после стрельбы на пакистанской фондовой бирже в Карачи в июне.















В Пакистане произошел взрыв в школе, есть погибшие и пострадавшие / 4 фотографии

Взрывы в Пакистане

В начале сентября в Пакистане взорвалась бомба на обочине дороги в северо-западном племенном районе страны.

В результате взрыва погибли три солдата и еще четверо получили ранения. Террористы подложили самодельное взрывное устройство, которое взорвалось в войсках, обеспечивающих защиту дорожно-строительных бригад.