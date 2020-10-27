В Австрии могут ввести повторный локдаун

Канцлер Австрии Курц считает, что в случае сильного роста количества больных коронавирусом нужно вводить повторный локдаун.

Критерием для принятия такого решения будет ситуация в реанимационных отделениях в больницах.

Читайте: Польша, Австрия и Грузия вошли в красную зону по Covid-19

— Ни одна страна не допустит, чтобы отделение интенсивной медицины были перегружены, — заявил Курц.

Согласно австрийскому законодательству, опасность краха системы здравоохранения является законным основанием для введения локдауну.

С 25 октября в Австрии запрещено собираться в общественных местах внутри помещений группами больше шести человек, число участников вечеринок на свежем воздухе ограничено до двенадцати.

Вторая волна коронавируса в Австрии там началась еще в конце сентября. Там наблюдали более 800 случаев заболеваний в сутки. В связи с этим власти усилили карантинные ограничения.

Источник: DW