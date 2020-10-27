В Италии вечером 26 октября начались массовые протесты против жестких ограничений, которые ввели из-за распространения коронавируса.

Протестующие вышли на улицы разных городов: Милан, Неаполе, Турин, Геную.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, начали бросать камни и бутылки перед штаб-квартирой региона Ломбардия в Милане.

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Кроме того, люди вышли на несанкционированный митинг в известной торговой улице Милана, однако полиция разогнала участников. Также известно о нескольких задержанных.

В Турине во время протестов были разграблены два магазина в центре города группами демонстрантов.

Таксисты заблокировали центральную площадь Кастелло, в Кремоне рестораторы били посудой перед префектурой, а затем оставили их на земле, как кладбище посуды, в Тревизо тысячи человек прошли маршем в центре города.

Также протесты прошли в Неаполе и Генуе.







































В Италии начались массовые протесты из-за коронавируса / 10 фотографий

В Италии количество пациентов в отделениях интенсивной терапии выросла до 1284 человек. Всего госпитализированы 12 997 человек, в домашней изоляции находятся 222 403 человек.

Процент положительных результатов тестов составляет около 13,6%.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 27 октября в Украине зафиксировали 6 677 новых случаев коронавируса.

В общем от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек, за сутки — 126. В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799.

Источник: Ansa

Фото: Ansa