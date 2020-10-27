Выборы президента США: Байден увеличил отрыв от Трампа

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа на 11%.

Такие данные наводит CNBC по результатам общенационального опроса общественного мнения.

За Байдена на грядущих президентских выборах готовы проголосовать 51% опрошенных, за Трампа — 40%.

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У Джо Байдена получилось заручиться более активной поддержкой среди женщин и пожилых избирателей, которые на выборах 2016 года голосовали за Трампа.

Опрос проводился 21-24 октября, а его погрешность составляет 3,5%.

Выборы в США

Выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября.

23 октября в США прошел финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Оба кандидата говорили о пандемии коронавируса, отношениях с Россией и Украиной, медицинской реформе и национальной безопасности.