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Факты / Мир

Закрытие школ не помогает в борьбе с коронавирусом — ВОЗ

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что закрытие школ и перевод учащихся на дистанционное обучение не является эффективным методом в борьбе против коронавируса.

— Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — говорится в сообщении.

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Кроме того, Клюге отметил, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений на фоне всплеска коронавируса.

Количество больных коронавирусом

По данным ВОЗ, в течение последних двух дней количество новых случаев коронавируса в мире существенно уменьшилось.

Самый высокий показатель с начала пандемии был зафиксирован в субботу, 24 октября. Однако в воскресенье ситуация улучшилась. Суточный прирос 26 октября составил 404 793 человек, а 24 октября — 468 409.

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