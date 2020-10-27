Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что закрытие школ и перевод учащихся на дистанционное обучение не является эффективным методом в борьбе против коронавируса.

— Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — говорится в сообщении.

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.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

✅School closures do little to control infection so should remain open

✅Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

✅Children/adolescents must be involved in decisions

????guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj — Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020

Кроме того, Клюге отметил, что дети и подростки должны участвовать в принятии решений на фоне всплеска коронавируса.

Количество больных коронавирусом

По данным ВОЗ, в течение последних двух дней количество новых случаев коронавируса в мире существенно уменьшилось.

Самый высокий показатель с начала пандемии был зафиксирован в субботу, 24 октября. Однако в воскресенье ситуация улучшилась. Суточный прирос 26 октября составил 404 793 человек, а 24 октября — 468 409.