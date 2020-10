Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что закрытие школ и перевод учащихся на дистанционное обучение не является эффективным методом в борьбе против коронавируса.

.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

✅School closures do little to control infection so should remain open

✅Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

✅Children/adolescents must be involved in decisions

????guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj

— Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020