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Факты / Мир

Вторая волна Covid-19: ЕС призвали ввести общие правила карантина

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европейского Союза к созданию союза по тестам и вакцине от коронавируса.

По его словам, ситуация с Covid-19 стала угрожающей, а Европа сейчас переживает вторую волну.

— За несколько недель ситуация с тревожной превратилась в угрожающую. Теперь нам нужно избежать трагедии, — сказал Мишель.

Также глава Европейского совета считает, что в ближайшее время нужно определиться с общими правилами тестирования, самоизоляции и карантина.

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Второй основой стратегии Евросоюза Мишель назвал вакцины от коронавируса.

Он отметил, что ЕС уже начал разрабатывать стратегию вакцинации. Саму вакцину ждут в течение нескольких месяцев, что может создать логистические проблемы.

Кроме этого Мишель заявил о необходимости наблюдения эффективности и побочных эффектов вакцины, поскольку на ее изготовление обычно уходят десятки лет, а не один.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 октября в Украине зафиксировали 7 474 новых случаев коронавируса.

В общем уже известно о 6 755 жертв Covid-19. В то же время зарегистрировано и максимальные показатели по выздоровлению — 3 306 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Харьковской области — 635, Одесской — 567, в Киеве — 563 и Днепропетровской области — 497.

Источник: Совет Европы

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