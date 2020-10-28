По состоянию на утро 28 октября коронавирус в мире зафиксировали уже в 43,9 млн человек, за последние сутки — более 459 тыс. новых случаев.
За весь период пандемии умерли 1 166 193 пациента, 29,7 млн человек выздоровели.
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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 20 место — между Турцией и Филиппинами.
Впервые в пятерку стран-лидеров рейтинга также вошла Франция, отодвинув Испанию на шестую строчку.
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 8 777 038;
- Индия — 7 946 429;
- Бразилия — 5 439 641;
- Россия — 1 537 142;
- Франция — 1 244 242;
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 226 673;
- Бразилия — 157 946;
- Индия — 119 502;
- Мексика — 89 814;
- Великобритания — 45 455;
Между тем Китай сообщает о резком росте новых случаев впервые за два месяца, а в США за последнюю неделю эта цифра выросла до полумиллиона.
Карантин в Европе
По состоянию на конец октября многие европейские страны находятся в красной зоне, однако карантинные меры внедряются по-разному.
Польша закрыла бары и рестораны, ученики старших классов перешли на дистанционное обучение.
Чехия ввела комендантский час, а Норвегия просит граждан не принимать дома более пяти гостей одновременно.
Италия закрыла развлекательные заведения, в стране продолжают действовать жесткие штрафы за отсутствие маски.
О масках “вспомнила” и Россия, которая с утра среды, 28 октября, официально ввела масочный режим.
Маски обязательны в общественном транспорте, в лифтах, на парковках и в любых местах, где находятся более 50 человек.
Глава Роспотребнадзора ожидает, что отменят его только после массовой вакцинации.
Отметим, что пока большинство стран мира вводили обязательное ношение маски еще с марта, правительство России никаких рекомендаций по этому поводу не давало.