По состоянию на утро 28 октября коронавирус в мире зафиксировали уже в 43,9 млн человек, за последние сутки — более 459 тыс. новых случаев.

За весь период пандемии умерли 1 166 193 пациента, 29,7 млн человек выздоровели.

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В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 20 место — между Турцией и Филиппинами.

Впервые в пятерку стран-лидеров рейтинга также вошла Франция, отодвинув Испанию на шестую строчку.

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 8 777 038;

Индия — 7 946 429;

Бразилия — 5 439 641;

Россия — 1 537 142;

Франция — 1 244 242;

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 226 673;

Бразилия — 157 946;

Индия — 119 502;

Мексика — 89 814;

Великобритания — 45 455;

Между тем Китай сообщает о резком росте новых случаев впервые за два месяца, а в США за последнюю неделю эта цифра выросла до полумиллиона.

Карантин в Европе

По состоянию на конец октября многие европейские страны находятся в красной зоне, однако карантинные меры внедряются по-разному.

Польша закрыла бары и рестораны, ученики старших классов перешли на дистанционное обучение.

Чехия ввела комендантский час, а Норвегия просит граждан не принимать дома более пяти гостей одновременно.

Италия закрыла развлекательные заведения, в стране продолжают действовать жесткие штрафы за отсутствие маски.

О масках “вспомнила” и Россия, которая с утра среды, 28 октября, официально ввела масочный режим.

Маски обязательны в общественном транспорте, в лифтах, на парковках и в любых местах, где находятся более 50 человек.

Глава Роспотребнадзора ожидает, что отменят его только после массовой вакцинации.

Отметим, что пока большинство стран мира вводили обязательное ношение маски еще с марта, правительство России никаких рекомендаций по этому поводу не давало.