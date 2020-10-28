Макрон выступил за последовательное восстановление доверия в диалоге с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым последовательное восстановление доверия в отношениях Европейского союза с Российской Федерацией.

По словам президента, без этого невозможно гарантировать безопасность в Европе.

Об этом Макрон сказал во время брифинга по итогам встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

— Целью наших инициатив на этом направлении является безопасность и стабильность всех стран Европы, — заявил он.

Читайте: Макрон объявил о введении комендантского часа во Франции из-за Covid-19

Президент Франции сообщил, что у диалога ЕС с Россией есть большая повестка дня.

— Проблемы безопасности множатся. Среди последних примеров — ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе, — добавил Макрона.

Санкции против Лукашенко

После первого дня саммита ЕС Эммануэль Макрон сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко не попал в список санкций ЕС, поскольку Евросоюз планирует начать диалог с республикой.

Президент Франции добавил, что введение санкций против Лукашенко означало бы отказ от диалога с ним.