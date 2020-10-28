Полиция Италии пресекла попытку возобновления протестов против ночного комендантского часа в Риме вечером во вторник, 27 октября.

Протестующие подожгли мусорные контейнеры, а полиция ответила водометами. Правоохранители задержали несколько человек.

Когда группу людей в черном вытеснили с Народной площади (Пьяцца дель Пополо), они направились через реку Тибр к Ватикану, где перевернули несколько мусорных контейнеров.

К центру Рима были отправлены дополнительные силы полиции и бронированные автомобили.

Шестая ночь протестов в Италии

Итальянцы уже шестую ночь подряд протестуют против ужесточения карантинных правил в связи с распространением коронавируса.

После того, как в понедельник вечером мирные протесты переросли в беспорядки в Милане, полиция арестовала 28 человек.

В Турине на севере Италии арестовали по меньшей мере 11 человек.

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Европа закрывается

28 октября канцлер Германии Ангела Меркель проведет совещание с главами регионов, по итогам которых в стране могут ужесточить карантин: запретить работу театров и фитнес-центров, прием посетителей в залах ресторана, ограничить число посетителей в магазинах. Школы и детсады, по данным СМИ, продолжат работать.

Также ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о введении самоизоляции на четыре недели и расширении комендантского часа, который уже сейчас действует в 54 департаментах с 21.00 до 06.00. Сейчас школы во Франции должны закрываться в 18.00.

Кроме того, учебные заведения закрыты в Чехии.

Источник: ANSA