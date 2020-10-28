В Чехии за минувшие сутки коронавирусом снова заболело рекордное количество людей — 15 663. Это наибольшее с начала эпидемии число заражений Covid-19.

Высокие показатели фиксируют уже третий день подряд. Предыдущий рекорд зарегистрировали 23 октября, когда за сутки заболели 15 258 человек.

С начала пандемии в стране умерли уже 2 547 человек, выздоровели 111 434 пациента. Наибольшее количество смертей от коронавируса зарегистрировали в понедельник, 26 октября — 139 человек. Количество пациентов в реанимации за сутки выросло на 65, сейчас там 893 больных.

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Накануне, 27 октября, Чехия ввела комендантский час. По словам министра здравоохранения страны Романа Примулы, новые ограничения будут действовать до 3 ноября.

С 28 октября гражданам запрещается выходить на улицу с 21.00 до 5.00, однако разрешается выгул собак в пределах 500 м от дома.

Источник: Минздрав Чехии