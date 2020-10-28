Словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видеообращение, в котором призвал граждан соблюдать карантин, а также отметил, что не нужно слушать тех, кто не верит в существование коронавируса. Спустя шесть часов блогер умер.

— Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобным. Живым примером тому, что такое Covid-19, являюсь я. Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус — это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда, — отметил Кметьо.

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Блогер добавил, что жертвами вируса становятся невинные люди.

— Берегите себя, не поддавайтесь влиянию и обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Я не был человеком, который недооценивал бы коронавирус и его последствия, — подчеркнул Йозеф Кметьо.

Это видео словацкий блогер Йозеф Кметьо записал перед тем, как его забрала скорая. Через 6 часов после этого он умер в больнице от COVID-19. Ему было 47 лет. pic.twitter.com/h1sllBv10E — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 27, 2020

Коронавирус в Словакии

В Словакии всего за период пандемии заболели 48 943 человека, 2 887 — за последние сутки.

За это время успели выздороветь 11 799 пациентов.

Также в стране зафиксировали 184 летальных случая.