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Факты / Мир

Тем, кто не верит в коронавирус: блогер записал обращение и через 6 часов умер

Словацкий блогер Йозеф Кметьо записал видеообращение, в котором призвал граждан соблюдать карантин, а также отметил, что не нужно слушать тех, кто не верит в существование коронавируса. Спустя шесть часов блогер умер.

— Никогда не попадайте под влияние людей, которые не верят в коронавирус, и им подобным. Живым примером тому, что такое Covid-19, являюсь я. Я был бы очень рад, если бы вы наконец всех тех людей, которые не верят и думают, что коронавирус — это какой-то легкий грипп, послали подальше. Потому что это неправда, — отметил Кметьо.

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Блогер добавил, что жертвами вируса становятся невинные люди.

— Берегите себя, не поддавайтесь влиянию и обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Я не был человеком, который недооценивал бы коронавирус и его последствия, — подчеркнул Йозеф Кметьо.

Коронавирус в Словакии 

В Словакии всего за период пандемии заболели 48 943 человека, 2 887 — за последние сутки.

За это время успели выздороветь 11 799 пациентов.

Также в стране зафиксировали 184 летальных случая. 

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